Conferenza sulla famiglia e la vita nascente: l’iniziativa del Comitato Progetto Uomo 

Il Comitato Progetto Uomo organizza una conferenza dal titolo “La famiglia e la tutela della vita umana dal suo inizio”, in programma oggi, 16 aprile alle ore 19:00, presso la sede in via dei Confezionisti 12 a Bisceglie.

L’incontro, ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria, sarà moderato dal giornalista RAI Gianluca Veneziani. Ospite in collegamento da Torino la dottoressa Silvana De Mari, medico chirurgo con specializzazione in endoscopia e psicologia cognitiva, nonché autrice di noti romanzi fantasy tra cui L’ultimo elfo.

Durante la serata si affronteranno temi legati alla centralità della famiglia e al valore della vita umana fin dal concepimento, spesso minacciata da visioni culturali che ne compromettono la dignità.

Info e prenotazioni al numero: 348.04.59.717