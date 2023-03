Conferenza su “Il Teatro delle Parità”: progetto della CompagniAurea

La CompagniAurea APS, diretta da Francesco Sinigaglia, presenta il progetto “Il Teatro delle Parità”, in una conferenza che si terrà giovedì 2 marzo, alle ore 18:30, presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi.

La “CompagniAurea” è infatti tra i vincitori, gli unici per la provincia Bt, del bando “Futura. La Puglia per la parità”, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, tramite la Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, in collaborazione con i Poli Biblio-Museali provinciali della Regione Puglia, sulla base del progetto “Il teatro delle Parità”. La realizzazione del programma è patrocinata dall’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Fondazione DCL, S.O.M.S. “Roma Intangibile”, rederazione Teatrale Italiana Amatori e F.I.T.A. Puglia.

Obiettivo del progetto è la realizzazione di progetti culturali che consentano di sensibilizzare il pubbblico alla disparità tra i generi e alla decostruzione degli stereotipi, attraverso un insieme di eventi tra cui la rappresentazione scenica di storie di donne.

Moderatore dell’incontro sarà Arianna Lamantea e madrina della serata la giornalista e conduttrice di TeleNorba e TGNorba24, Presidente dell’Associazione “Divine del Sud”, Francesca Rodolfo. Interverranno Rita Marinelli, pedagogista (Nate donne. La condizione della donna tra passato e presente verso una nuova pedagogia), la psicologa e psicoterapeuta Angelica Lopopolo (Il femminile e la psicoanalisi) e l’ins. Carla Perella, autrice del volume Nannina La Pazza. Gli interventi saranno alternati a letture a cura della CompagniAurea con Ilaria Di Benedetto, Angela Orlando, Lucia Colamartino, Raffaele D’Ercole e Camilla Sinigaglia.

Il progetto è già partito lo scorso 1 febbraio con laboratori teatrali dal titolo “Mi casa es tu casa”, suddivisi per fascia d’età dei partecipanti e che culmineranno in rappresentazioni teatrali.

L’incontro è aperto a tutti.