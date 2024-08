Confcommercio Bisceglie presenta “BI-Rosè”, la città si tinge di rosa tra musica e vino

Ultima serata organizzata da Confcommercio Bisceglie nell’ambito degli eventi rientranti nel cartellone estivo cittadino e patrocinati dal Comune di Bisceglie e, in particolar modo nel novero delle iniziative targate “BI-Happy: sii felice, sei a Bisceglie”: questa sera, 2 agosto dalle ore 20:00, spazio a BI-Rosè, una serata ai rosati e alle donne.

La zona del porto di Bisceglie sarà animata da intrattenimento musicale con il live di Sara Todisco e il dj set curato da Valeria Veronese.

Inoltre i locali di Via La Marina, via Nazario Sauro e via La Spiaggia proporranno menu fisso a base di rosati di Puglia.

«Una serata tutta dedicata al rosa, al rosa dei vini pugliesi e alle donne che rappresenteranno la parte artistico-creativa dell’evento – spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. Quello del 2 agosto rappresenta il culmine di una serie di appuntamenti che Confcommercio Bisceglie, coi suoi collaboratori e con gli operatori aderenti, ha realizzato apportando intrattenimento, partecipazione, coinvolgimento. ‘BI-Rosè’ è il chiaro segnale di una fattiva e sinergica cooperazione mirata allo sviluppo e alla crescita economico-produttiva della città».

Direzione organizzativa della setrata a cura di Tommaso Amato. Partner dell’iniziativa sono l’Assicurazione Generali di Bisceglie (agente Roberta Galantino), Cioccolateria Chocolat, Tatoli Impianti di Tatoli Leonardo, Agribiologos e Ferrara Automobili. Gli eventi si avvalgono del patrocinio del Comune di Bisceglie.

«Abbiamo voluto dedicare una serata alle donne, all’estate, alla musica, alla passione per il vino, tutti sostantivi al femminile – mette in evidenza Tommaso Amato –. È straordinario notare l’intesa dei ristoratori che vanno da Rosuan al Tortuga, passando panche per Andrea su via La Marina, che hanno creduto nel lavoro di squadra, nella creazione di una rete destinata a far crescere la città e il territorio. Invitiamo i biscegliesi e quanti visitano la nostra città a prenotare il loro posto in uno dei locali aderenti: sarà un’esperienza sensoriale indimenticabile».

Alla serata è stato abbinato anche il contest “Scatta e vinci”: basterà scattare una foto durante l’evento BI-Rosè, postarla su Facebook taggando Confcommercio Bisceglie con l’hashtag #birosè. La foto che riceverà più reazioni si aggiudicherà una cena presso uno dei ristoranti aderenti all’iniziativa:

Rosuan 📞 080.3964134

Il buco dei Pescatori 📞 080.3986058

La Nassa 📞 328.8799967

Mammamè 📞 349.0895017

Rosso Oltremare 📞 347.5113851

La Baguetterie du Port 📞 080.9143594

Botanical’s 📞 328.6127642

Il Caicco 📞 338.3721962

Tortuga 📞 371.3915718

Momi 📞 327.6489797

Andrea 📞 348.1518380

Krudo 📞 329.7139449