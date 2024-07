Confcommercio Bisceglie presenta “BI-Music”: quattro serate tra musica e intrattenimento

Tutti i venerdì del mese di luglio, a partire dalle 21:00, il centro cittadino si animerà con le note e il coinvolgimento di gruppi musicali del territorio.

Quattro concerti in quattro serate diverse per regalare svago e intrattenimento a quanti restano in centro decidendo di non riversarsi sulla litoranea.

«Dare vitalità e creare partecipazione durante l’estate anche nel centro cittadino sono alcuni degli obiettivi di queste serate ideate da Confcommercio Bisceglie e rientranti nel calendario dell’estate biscegliese redatto dal Comune», è quanto sottolinea il presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, in merito a “Bi-Music”, appuntamenti artistico-musicali in piazza Vittorio Emanuele II che fanno parte della programmazione di “BI-Happy, il brand creato da Confcommercio Bisceglie e Mad Fever per rilanciare l’immagine turistico-commerciale della città e per dare vigore alle attività biscegliesi aderenti all’associazione di categoria.

Il primo appuntamento si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele II venerdì 5 luglio, dalle 21:00, con i Lost Poets e Luca Mele. Presenta la serata lo speaker radiofonico Giuseppe Martiradonna.

Il 12 luglio sarà la volta dei RadioLab, mentre il 19 luglio spazio ai Never Hide e il 26 luglio toccherà ai Picasso Cerveza. La partecipazione alle serate musicali è libera e gratuita.

Direzione organizzativa degli eventi a cura di Tommaso Amato. Partner del programma “BI-Music” del mese di luglio sono l’Assicurazione Generali di Bisceglie (agente Roberta Galantino), Cioccolateria Chocolat, Tatoli Impianti di Tatoli Leonardo, Agribiologos e Ferrara Automobili. Gli eventi si avvalgono del patrocinio del Comune di Bisceglie.