Concorso “Online: On Life”, ex alunni del IV circolo “don Uva” premiati a Siena

Ancora riconoscimenti importanti per il video realizzato dagli ex alunni della scuola “don Pasquale Uva” – IV circolo didattico – della classe 5^B dell’ a.s. 2022/2023 in occasione del Concorso Nazionale promosso dal MIM “Online: On Life”.

Il 21 ottobre hanno ricevuto un riconoscimento nel corso della premiazione del Concorso Nazionale di giornalismo scolastico ”Penne e Video Sconosciuti” che si terrà a Siena.

Inoltre lo stesso video è stato selezionato tra quelli che saranno proiettati il prossimo 11 dicembre presso il Teatro Massimo di Torino, nell’ambito del Concorso Nazionale per le Scuole “Sottodiciotto Film Festival & Campus 2023” .

“Complimenti a tutti coloro che hanno contribuito a farci vivere queste emozioni”, dichiara Valentina de Gennaro, dirigente scolastico del quarto circolo didattico cittadino.