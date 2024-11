Concluso lo scambio Erasmus+ tra Liceo Da Vinci e studenti finlandesi giunti a Bisceglie

Si è appena concluso lo scambio Erasmus+ della 2A Cambridge del Liceo “Da Vinci” di Bisceglie con Il Liceo “Martinlaakso” High School di Vantaa (Finlandia), che ha visto impegnati in attività di accoglienza e conoscenza dei paesaggi e delle tradizioni pugliesi tredici ragazzi e ragazze finlandesi insieme alle docenti Sari Kuusniemi e Laura Paljakka, accompagnate dalle colleghe Maria Ignazia Bufi ed Eliana De Nichilo.

Il ricco calendario di attività proposte è cominciato lunedì 4 novembre con un seminario introduttivo sulla città di Bisceglie “Città’ d’Arte” per il riconoscimento Unesco al Dolmen la chianca, a “ Monumento Testimone di una Cultura di Pace per l’Umanità” e sui beni culturali e patrimoni dell’umanità Unesco, curato dalle docenti referenti e dal Club di Bisceglie con il Presidente Pina Catino insieme all’Associazione Dimore Storiche Italiane – sezione Bisceglie con il delegato per l’attività Giacinto La Notte.

Pina Catino nel suo discorso introduttivo ha ricordato la giornata dell’entrata in vigore della Costituzione dell’Unesco, avvenuta il 4 novembre 1946. “L’atto Costitutivo fu firmato a Londra il 16 novembre del 1945 da pochi Stati e sottoscritta dall’Italia il 14 novembre 1947 e ratificata il 17 gennaio 1948, con le firme dell’allora Presidente della Repubblica Enrico De Nicola e dal Ministro degli Esteri Carlo Sforza durante la Conferenza Generale che si svolse a Città del Messico”.

Inoltre, il programma ha visto due tappe lungo la Via Peuceta (1993 primo sito del Sud Italia a essere dichiarato Patrimonio dell’umanità Unesco), con un viaggio ecologico in treno fino a Gravina in Puglia e poi a Matera per circa 60km a piedi nel cuore del Parco dell’Alta Murgia, (Geoparco mondiale Unesco dal 9 settembre 2024).

Guidati da Massimiliano Marroccoli, geologo delegato della Sigea Puglia, i ragazzi e le ragazze hanno visitato Gravina sotterranea e il parco archeologico Botromagno, mentre don Giacomo Lorusso, parroco della Cattedrale di Gravina, ha aperto le porte del succorpo e consentito la visita della torre campanaria.

A Matera, invece, si è svolta una visita alla masseria biologica “La Fiorita” di Picciano e poi alla Cripta del Peccato Originale presso l’Agriturismo e Azienda vitivinicola di Michele Casal Dragone di Matera. Infine, la visita ai Sassi di Matera (dal 1993 patrimonio mondiale Unesco) e la tappa obbligata per ogni pellegrino presso l’osteria San Pietro nel cuore dei Sassi.

“L’esplorazione del nostro territorio – si legge nella nota – non poteva non toccare Castel del Monte ad Andria (Patrimonio dell’Umanità dal 1996 e Monumento Testimone di una Cultura di Pace dal 2000) e la Città di Trani con, in particolare, la visita del Castello Svevo, della Cattedrale San Nicola Pellegrino dichiarata dall’Unesco “Monumento messaggero di una cultura di pace” e del Quartiere ebraico. Molto entusiasmanti sono stati i laboratori sulla cultura agroalimentare del nostro territorio: uno dedicato alla produzione dell’olio di oliva, uno alla preparazione di taralli e orecchiette presso l’Azienda Agricola Dottor Simone di Bisceglie e, infine, un laboratorio caseario di produzione della mozzarella presso Fermata Facoltativa. In ultimo, si è svolta la visita al Museo Diocesano di Bisceglie all’interno del Palazzo Vescovile adiacente la Cattedrale romanica a cura di Giacinto La Notte e don Aurelio Carella. Per concludere, ieri mattina presso i locali della scuola un’ultima “dolce colazione italiana” insieme – chiosa la nota – prima della partenza per Helsinki e in attesa del nostro viaggio in Finlandia”.