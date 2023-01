Conclusa la nona edizione del presepe vivente ideato da Scharà / FOTO

Da record la IX edizione del Presepe Vivente, terminata sabato 7 gennaio, che ha visto tanti visitatori, più di 6000 in 4 date, provenienti non solo dalle città limitrofe ma anche da Milano, Bergamo, Brescia, Roma, Verona e tante altre città dello stivale: sono dati che fanno ben sperare e spronano i soci pronti a ripartire e inserire novità per il decennale del presepe vivente già in programma e in lavorazione.

Quest’anno il presepe, patrocinato dal Comune di Bisceglie, dall’Assessorato al Turismo della Regione Puglia e dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, ha visto più di 150 volontari-figuranti, riuscendo, con la loro bravura e con attenzione ai dettagli, a trasportare i visitatori in un viaggio spazio-temporale nella Napoli del ‘700. Moltissimi i volontari che hanno garantito logistica e sicurezza coordinando il flusso di persone in modo ordinato.

“Ringrazio tutti coloro hanno voluto visitare il nostro presepe da diverse città italiane, ringrazio, in primis, i residenti del centro storico che ci hanno aperto le porte delle loro case per svolgere le scene – ha esordito il presidente Alessandro Valente – grazie a tutti coloro che hanno sostenuto economicamente il presepe, amministrazione comunale e sponsor, e grazie a loro siamo riusciti a rendere fruibile gratuitamente il presepe – ha proseguito l’Alessandro – grazie ai lavoratori che si sono messi in gioco per mostrare la propria arte all’interno del presepe, un grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile tutto questo. L’associazione ora apre il tesseramento per il nuovo anno”, ha concluso il presidente dell’associazione.

La famiglia Scharà odv apre le porte ai tanti che vogliano mettere a disposizione il loro tempo e i loro talenti per la collettività: l’associazione è iscritta registro regionale delle associazioni di Protezione Civile da dicembre 2020 e parte del coordinamento provinciale. Gennaio è il mese dedicato all’ingresso dei nuovi soci che vogliano cimentarsi in tante attività dell’associazione Scharà che, oltre alle rappresentazioni come il presepe e la passione vivente, è impegnata in emergenza in attività di supporto alla popolazione.

Tutti coloro che vogliano far parte di questo sodalizio possono visitare le pagine Facebook, Instagram o contattare l’associazione al numero WhatsApp 3270604316.