Con “Sisters 2 – ancora più svitate” torna on stage la Compagnia Fagipamafra

Dopo un lungo, lunghissimo stop degli spettacoli live e in presenza per via del periodo pandemico, torna ‘on stage’ la Compagnia teatrale Fagipamafra, diretta da Fabiano Di Lecce, e lo fa con una commedia, proprio a marcare l’importanza di rivivere leggerezza e convivialità.

“Sisters 2 – ancora più svitate”, questo il lavoro che Di Lecce & co. porteranno in scena domenica 20 giugno (alle 17:30 e alle 20:30), lunedì 21 giugno (alle 20:30) e martedì 22 giugno (sempre 20:30) al Teatro Politeama Italia di Bisceglie, in via Montello n. 2.

Si tratta del sequel di “Sisters – le suore più svitate del mondo” portato sul palco nel 2018. Questa volta a calcare le scene saranno bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni frequentanti i corsi teatrali dell’associazione Fagipamafra.

Interpreti: Giada Musci, Mireca Di Lecce, Sofia Mosca, Arianna Di Pinto, Gabriella De Pasquale, Giuseppe De Nichilo, Jacopo Dimonte, Lorenzo Colangelo, Adriano Giordano e Desirée Delvecchio. E poi ancora Monica Valente, Giulia Palazzo, Sofia Caldarola, Nicolò Provino, Myriam Monaco, Angela Lezoche, Antonella Lasciarrea, Sara Danese, Martina Acquaviva, Sofia Greco, Luisiana Tatulli, Aurora Papagni, Caterina Di Ceglie, Carmen Patruno, Giorgia Maffione e Hilary Di Pilato.

L’idea è di Fabiano Di Lecce. Vocal coach Luciana Negroponte, coreografie a cura di Gianluca Minervini, scenografia curata da La rosa blu di Carmela Ruggieri. Make up artist Rita Torchetti, hair stylist Angela Moio, foto Vito Frisari, riprese video Girolamo Di Benedetto, audio e luci Moschetta Service. Special guest: le attrici della Compagnia Fagipamafra. Aiuto regia Anna Rosa Passaquindici. Regia di Fabiano Di Lecce.

Prevendita presso la nuova sede dell’associazione in via Pasubio n. 12 e in via Aldo Moro n. 38 (Iannelli Preziosi).