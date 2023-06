Con “Emozioni in circolo” Fagipamafra affascina e diverte il pubblico del Teatro Politeama

Per recensire “Emozioni in circolo”, tratto da Inside Out, lavoro teatrale diretto da Fabiano Di Lecce, leader della compagnia Fagipamafra, occorre partire citando tutti gli interpreti: Johanna Cassanelli, Antonella Gadaleta, Lorenzo Colangelo, Giulia Palazzo, Gabriella De Pasquale, Aurora Papagni, Gabriella Guglielmi, Simona Lamanuzzi, Martina Ricchiuti, Marco De Benedictis, Sofia Caldarola, Sofia Greco, Myriam Monaco, Gaia Di Liddo, Angelica Lamonarca e poi Antonella Lasciarrea, Rosalba Maria Curci, Elena Mastrototaro, Angela Lezoche, Serena Lopolito, Clarice Monopoli, Aurora Lopopolo, Angelica Dell’Orco, Teresa Catino, Martina Acquaviva, Mariaelena Di Pierro, Francesca Caruso. Maria Dilva Bombini, Serena Marrano, Lara Chiara Proscia.

Questo perché ciascuno di loro ha profuso, grazie alla maestria del regista Di Lecce e della vocal coach Luciana Negroponte, passione, dedizione, cuore, talento nella rappresentazione andata in scena sia domenica 4 giugno (gruppo interpreti adolescenti) sia lunedì 5 giugno (gruppo interpreti junior) al Teatro Politeama Italia di Bisceglie.

Ancora una volta il direttore artistico della Compagnia ha saputo palesare sul palco (e questa volta non solo in maniera figurata) gioia, rabbia, tristezza, paura, disgusto che hanno divertito e, per l’appunto, emozionato la sala gremita in ogni ordine di posti in entrambe le serate come Fagipamafra ci ha ormai piacevolmente abituato.

Menzione particolare per la coreografia curata da Maria Bombini, il trucco curato da Rita Torchetti, il parrucco curato da Giuseppe De Pasquale.