Il festival di cinema sperimentale Avvistamenti, giunto quest’anno alla 23esima edizione, è risultato vincitore del bando nazionale “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” per l’anno scolastico 2025-2026, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, classificandosi al 13esimo posto su 314 candidature da tutta Italia: https://cinemaperlascuola.istruzione.it/bando-progetti-territoriali-2025-elenco-enti-ammessi-a-finanziamento/
Avvistamenti è un progetto dell’associazione Canudo ETS, attiva da oltre vent’anni nella promozione della cultura cinematografica e dei nuovi linguaggi della sperimentazione audiovisiva anche in ambito scolastico.
Il progetto, che si avvale della professionalità di Daniela Di Niso e Antonio Musci, rispettivamente nei ruoli diresponsabile scientifica e responsabile di progetto, abbraccerà ben 5 città pugliesi, ovvero Barletta, Bisceglie, Corato, Molfetta e Trani, con il coinvolgimento di 17 scuole, tra primarie e secondarie di 1° e 2° grado (33 plessi complessivi), 4.570 studenti, 505 insegnanti, 30 artisti ed esperti, professionisti in ambito cinematografico e audiovisivo, 20 partner di progetto, tra cui comuni, università, accademie, sale cinematografiche, cooperative e associazioni.
Già durante lo scorso anno scolastico, il festival Avvistamenti era riuscito a portare nelle scuole pugliesi alcuni dei nomi più importanti del cinema sperimentale italiano ed europeo, per una fittissima serie di incontri e workshop con artisti del calibro di Bianco-Valente, Mimmo Paladino, Davide Pepe, Daniele Puppi, Mauro Santini e il maestro del cinema d’animazione Enzo d’Alò. Ma anche laboratori cinematografici e masterclass di media education condotte da esperti del mondo del cinema, della musica e delle arti visive, tra cui registi, artisti e animatori come Maria Arena, Marino Guarnieri, critici e studiosi come Lia De Venere, Bruno Di Marino, compositori come Alessandro Cipriani.
Quest’anno le attività programmate per il progetto Avvistamenti prevedono:
- Rassegne cinematografiche per studenti e insegnanti, con proiezioni e incontri con artisti ed esperti.
- Laboratori cinematografici per studenti, differenziati per fascia di età e tipologia di scuola, con il coinvolgimento degli insegnanti nel ruolo di tutor e di rinomati artisti ed esperti nel ruolo di docenti. I laboratori saranno finalizzati all’alfabetizzazione e all’acquisizione di competenze tecniche in ambito cinematografico, all’ideazione e alla creazione di un cortometraggio.
- Workshop e masterclass di media education per insegnanti, condotti da artisti ed esperti di fama internazionale.
- Eventi di restituzione finale, con la presentazione in anteprima degli elaborati audiovisivi, realizzati dagli studenti nel corso dei laboratori, attraverso proiezioni e piccoli eventi espositivi.
Il progetto, interamente finanziato dai due ministeri attraverso il piano nazionale “Cinema e Immagini Per la Scuola”, non ha alcun costo sia per le scuole che per gli studenti e gli insegnanti coinvolti, i quali parteciperanno gratuitamente, nell’anno scolastico 2025-26, a tutte le attività promosse da Canudo ETS nell’ambito del festival.