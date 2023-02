CompagniAurea su Rai3 per festeggiare il decennale

È andato in onda sabato 25 febbraio su Rai 3 Puglia un contributo audiovisivo della CompagniAurea per celebrare il suo decennale di attività, nell’ambito delle trasmissioni dell’accesso televisivo Corecom Puglia, per la conduzione della giornalista Nica Ruggiero. Le voci guida del filmato sono state quelle di Ilaria Di Benedetto, Arianna Lamantea, Simone Iannucci, Giuseppe Leone e Camilla Sinigaglia.

Francecsco Sinigaglia ha spiegato che “Da dieci anni siamo impegnati sul territorio regionale e nazionale, alla promozione della cultura artistica, teatrale, musicale, poetica, letteraria e cinematografica per offrire a tutti l’opportunità di partecipare a esperienze culturali innovative. Formazione, laboratori e preparazione per ripopolare i teatri e allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, in campo artistico affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura teatrale come un bene per la persona e un valore sociale”.