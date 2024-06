CompagniAurea chiude la stagione teatrale con lo spettacolo “La giungla e le sue creature”

La CompagniAurea, dopo il successo e il doppio tutto esaurito per “Gli ospiti affamati”, annuncia lo spettacolo “La giungla e le sue creature”, in scena presso il teatro “Don Luigi Sturzo”, in via Pozzo Marrone, giovedì 13 giugno, con porta alle ore 20:30 e sipario alle ore 21:00.

“La giungla e le sue creature” conclude la stagione teatrale 2023/24 “Il teatro su misura per te” e vede protagonisti attori dai 6 agli 11 anni. Lo spettacolo rientra nel più ampio progetto dal titolo “L’educazione alimentare a teatro” per sensibilizzare le giovani generazioni ai grandi temi della società contemporanea.

In scena: Carlotta Mastrodonato, Elena Colangelo, Marco Di Benedetto, Mauro Di Leo, Francesco Di Benedetto, Francesco D’Orsi, Francesco Papagni, Claudio Modugno, Alberto Silvestris ed Enrico Silvestris, con la partecipazione straordinaria di Luciana Di Lecce.

La regia è a cura di Francesco Sinigaglia, mentre assistente alla regia è Ilaria Di Benedetto. Il disegno delle scenografie di Andrea Di Molfetta. Gli spettacoli sono in collaborazione con Camera di Commercio – Bari, e il progetto è patrocinato da FITA Puglia, Fondazione DCL e Roma Intangibile.

Sinigaglia è stato appena insignito a Lugano del Premio Giovani Eccellenze 2024, indetto da International Universum Academy, con la motivazione: «Per aver onorato la cultura italiana nel mondo e in nome dell’alto valore culturale della sua opera il cui livello internazionale ha contribuito a diffondere e consolidare l’immagine dell’Italia quale crocevia della nuova Europa».