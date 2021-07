CompagniAurea, aperte le candidature per Dionisie Urbane 2021

Il gruppo teatrale CompagniAurea, diretto da Francesco Sinigaglia, in collaborazione con F.I.T.A. Puglia e F.I.T.A Nazionale, presenta la terza edizione del concorso di monologhi teatrali in 4 minuti dal titolo “Dionisie Urbane”.

La gara teatrale, finale interregionale per Puglia e Molise, consentirà agli attori vincitori l’accesso al “Concorso nazionale dei Monologhi” e consiste in una manifestazione intesa alla promozione delle arti, della formazione e della cultura, permettendo al pubblico di partecipare a momenti di riflessione e divertimento attraverso la visione di brevi parti di spettacolo nei vari generi e in tutte le declinazioni del teatro.

Il concorso sarà articolato in una serata, dopo selezione a cura di F.I.T.A. Puglia, presieduta da Annamaria Carella. Dalla selezione iniziale in video, da inviare a mezzo WhatsApp al 3471806809, saranno selezionati sei monologhisti (3 donne e 3 uomini) che accederanno alle “Dionisie Urbane” davanti a pubblico votante e giuria tecnica sabato 31 luglio a Bisceglie, tenute conto le misure di prevenzione anticovid.

Le candidature sono aperte per le attrici e gli attori di Puglia e Molise senza limitazioni d’età. La scadenza del bando è fissata a martedì 20 luglio. Per visionare il regolamento: https://www.fitateatro.eu/2021/06/11/dionisie-urbane-concorso-interregionale-di-monologhi/