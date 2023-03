CompagniaAurea tra i protagonisti della Giornata Mondiale del Teatro a Barletta

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro 2023, celebrata nella giornata di ieri 27 marzo, il Teatro Fantasia di Barletta ha ospitato gli artisti e le compagnie teatrali della provincia BAT al fine di donare un pezzo della propria arte e mettersi a disposizione del Teatro, liberamente e gratuitamente aperto al pubblico. L’iniziativa ha inteso accogliere e diffondere il messaggio di tornare a ripopolare gli spazi per la scena.

Tra i protagonisti della serata anche le attrici Rita Pia Marinelli e Lucia Colamartino della CompagniAurea di Bisceglie, per la regia di Francesco Sinigaglia con Ilaria Di Benedetto assistente regia, hanno presentato due monologhi brillanti a celebrare il valore dell’arte drammatica.

Le due performance, insieme alle altre della serata, a emozionare e divertire il Teatro Fantasia, di concerto a una sala gremita di pubblico, hanno contributo alla celebrazione della Giornata. Prosegue così il percorso artistico nel teatro e nel cinema della CompagniAurea che, anche in questa occasione, si fa trovare pronta per la diffusione della cultura teatrale, soprattutto verso i più giovani, e per la difesa dell’arte drammatica, attraverso rappresentazioni a calcare il palcoscenico e occasioni di approfondimento artistico.