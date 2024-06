Comedy Controcorrente: Francesco Fanucchi ospite del secondo appuntamento

Mercoledì 26 giugno torna la StandUp comedy sul palco di Controcorrente S.O.S. per il secondo appuntamento della rassegna Comedy Controcorrente. Ospite della serata Francesco Fanucchi con lo spettacolo Molto Pop, Live Show con cui sta girando i palchi italiani nel Tour 2024.

Classe 1994, Fanucchi è un comico lucchese, quindi diffidente come un ligure e irascibile come un toscano. Il suo stile è caustico, onesto, dissacrante. Racconta del suo vissuto e del mondo che lo circonda con spirito anticonformista e originale. In TV ha partecipato al programma Stand Up Comedy su Comedy Central ed è stato ospite di Stasera C’è Cattelan su Rai2.

Con il suo primo show di stand-up comedy Standard ha girato l’Italia e ora lo spettacolo completo prodotto da THE COMEDY CLUB è disponibile su YouTube. I suoi video online totalizzano milioni di visualizzazioni.

La presentazione dello spettacolo ce la fornisce lo stesso Fanucchi, che a proposito del suo nuovo Live Show di Stand-Up Comedy, scrive: “Allora, le persone serie che lavorano con me mi chiedono di scrivere una sinossi per questo nuovo spettacolo. Io non so che minchia scrivere. Perciò, partiamo dalle cose semplici. Lo spettacolo si intitola Molto Pop. In teoria, parla di cose che mi fanno ridere, tra cui: i Comics, i camerieri viscidi, i contadini pazzi, i Narcos disabili e le serie tv di m4rda. In pratica, cerco di far ridere unendo argomenti considerati leggeri con robetta più oscura. Ecco, questo è quello che posso anticipare. Per il resto, ci vediamo LIVE.”

L’inizio è previsto alle ore 21:00, è possibile acquistare i biglietti presso ricevitorie o attraverso i canali social della Cooperativa Controcorrente, seguendo i link indicati.

Lo staff di Controcorrente S.O.S. raccomanda puntualità al fine di poter servire in maniera celere e confortevole tutti i presenti per una perfetta riuscita dello spettacolo.