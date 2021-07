“Come sorse il sole”, cinque serate a Villa Consiglio dedicate alla Cultura

Si prospettano cinque serate intense per la prima edizione di “Come sorse il sole“, rassegna dalla neonata associazione biscegliese La città possibile. Da martedì 27 a sabato 31 luglio la settecentesca Villa Consiglio ospiterà infatti una rassegna che – grazie al contributo di personalità di spicco del panorama locale – celebrerà la Cultura in tutte le sue forme: letteratura, arte figurativa, musica, storia, spettacolo.

“Come sorse il sole” si aprirà con un – doveroso – omaggio a Dante nel 700esimo anniversario dalla sua morte. “L’amor che move il sole e l’altre stelle” – questo il titolo della prima serata, condotta da Katiuscia Nazzarini – comprenderà varie esecuzioni artistiche tutte dedicate al Sommo Poeta: a Giancarlo Attolico e Maria Giulia Dell’Olio sarà affidata la parte teatrale, mentre il Toto Corde String Quartet eseguirà la colonna sonora della serata; il gruppo Imago darà invece vita a un reading di poesie dantesche. Come ciliegina sulla torta, la serata si concluderà con l’osservazione della volta celeste guidata da Giuseppe Troilo, dell’Associazione Trekking Astrofili Physis.

La seconda serata sarà invece dedicata alla storia locale nella figura di Pompeo Sarnelli. Ad analizzare la vita e le opere del vescovo biscegliese ci saranno Pasquale Stipo, Giovanni Di Liddo e Luigi Palmiotti; la parte musicale sarà curata dalla cantante Lisa Sasso e dal chitarrista Antonio Dell’Olio, mentre esporrà i propri quadri l’artista Giuseppe Colangelo.

Sarà invece la musica la protagonista della serata di giovedì 29 e venerdì 30. Nella prima serata l’esecuzione dal vivo verrà eseguita da un’ensemble composta da Vito Nacci e dal Duo Diecicorde, composto da Antonio Dell’Olio e Alfonso Mastrapasqua, mentre la parte storica – curata da Luigi Palmiotti – sarà invece dedicata a due eccellenze biscegliesi: Gaetano Veneziano e Sergio Nigri. La serata di venerdì 30 – incentrata sulle bande musicali e sulla figura di Michele Lufrano – si aprirà invece con la presentazione del libro di Benedetto Grillo, che dialogherà con Nicola Scardicchio, Stefania D’Addato e Maria Giulia Dell’Olio; concluderà l’evento un’esecuzione musicale del Gran Concerto Bandistico della Città di Bisceglie diretta dallo stesso maestro Grillo e da Paolo Lopolito.

La serata conclusiva, sabato 31 luglio, si intitola “I racconti di Ulivo” e sarà dedicata all’albero-simbolo del territorio pugliese, che verrà analizzato da due punti di vista di versi. La parte artistica sarà affidata a Enzo Morelli, che presenterà una mostra di dipinti accomunati dall’olivo quale tema principe; l’aspetto letterario sarà affrontato nella presentazione del libro eponimo della serata, una raccolta di 19 racconti di altrettanti autori pugliesi. Le due presentazioni saranno curate da Stefania D’Addato, Cettina Fazio Bonina e Peppino Piacente. Ancora una volta è previsto un accompagnamento musicale, curato questa volta da Vito Nacci e Antonella Pecoraro.

Tutte le serate inizieranno alle ore 20.30 e si svolgeranno all’aperto, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. Sono previste anche delle degustazioni: mercoledì e giovedì sarà Fermata Facoltativa ad offrire ai visitatori una cena fredda, mentre venerdì e sabato l’azienda Spagnoletti Zeuli proporrà un assaggio dei propri prodotti, olio d’oliva e vini. L’accesso è consentito tramite prenotazione al numero 334 933 9594 e ai visitatori sarà richiesto un contributo volontario.