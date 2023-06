Come si formano credenze e convinzioni, Massimo Polidoro protagonista a Bisceglie

Questa sera, 21 giugno alle ore 19.30, alle Vecchie Segherie Mastrototaro Massimo Polidoro presenta La scienza dell’incredibile, Come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai, Feltrinelli, accompagnato dal giornalista Giuseppe Dimiccoli.

A dire il vero, la realtà se ne infischia di ciò in cui crediamo. Tuttavia, le nostre convinzioni trasformano il modo in cui percepiamo il mondo e ci fanno ritenere chi non la pensa come noi irrazionale, ignorante o, peggio, in malafede, e noi, quasi sempre, detentori di verità. Ma dove nascono e come si diffondono le credenze? Che cosa ci porta a sostenere le idee più insolite o totalmente assurde, a scambiare per prove inossidabili semplici suggestioni, illusioni o, al massimo, ideologie e atti di fede? Perché finiamo per contraddire anche l’evidenza dei fatti? E chi coltiva le convinzioni più estreme è solo un pazzo o vittima della manipolazione dei social? In realtà, la tecnologia si limita ad amplificare ciò che siamo e che è radicato dentro la specie umana: il bisogno di dare un senso a ciò che ci circonda. Per capire come si formano le nostre convinzioni, occorre allora risalire alle origini per scoprire come l’evoluzione abbia reso il nostro cervello un sistema formidabile per la sopravvivenza della nostra specie, anche credendo a cose decisamente false.

Massimo Polidoro, giornalista, scrittore, docente universitario e divulgatore scientifico, è noto per le sue indagini scientifiche su fenomeni insoliti, bufale e presunti misteri. Ha co-fondato, con Piero Angela, il CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze), di cui è segretario. Insegna Comunicazione della scienza al Politecnico di Milano e all’Università di Padova e ha insegnato Psicologia dell’insolito all’Università di Milano. Autore, conduttore e consulente di numerosi programmi televisivi, a Superquark spiega come riconoscere bufale e inganni. Coinvolgente storyteller appassiona il pubblico con le sue conferenze, gli spettacoli teatrali e raggiunge ogni mese su YouTube oltre un milione di persone. È anche autore di numerosi podcast di successo per Audible e altri. Ha scritto oltre sessanta libri e più di un migliaio di articoli pubblicati su “Focus” e numerose testate internazionali. Tra le sue pubblicazioni più recenti, Geniale (Feltrinelli, 2022).

Ingresso gratuito per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it