Club per l’Unesco Bisceglie organizza Giornata Europea del Patrimonio

Si terrà quest’oggi, sabato 25 settembre a Terlizzi, negli ambienti di un’antica costruzione sotterranea adibita a deposito per la paglia e le fascine, Atelier Decorante del Maestro d’Arte Giuseppe Vallarelli, la prima Giornata Europea del Patrimonio 2021 organizzata dal Club per l’UNESCO di Bisceglie.

Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) sono la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Il tema di quest’anno “Tutti inclusi!”, riveste particolare importanza, vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini presenti sul territorio.

Al convegno sono previsti gli interventi di Antonino Greco, Presidente Archeoclub d’Italia Bari, su Terre da plasmare, ilprof. Luigi Palmiotti, Storico – Direttore del Museo Etnografico “Francesco Prelorenzo” e Archeoclub d’Italia Bisceglie, I busti e i vasi istoriati di produzione terlizzese nelle Dimore storiche di Bisceglie. Antonio Pistillo, Ambasciatore dei Saperi e dei Sapori Italia&Friends – Puglia, Arte e Cultura di un Paese straordinario chiamato Italia; Donato Emar Laborante, Esperto dei Territori e Cantastorie, Le Mani nella Creazione che insieme all’artista Vallarelli, presentano le opere in terracotta “galestro” in mostra. Introduce e presenta Pina Catino, Fotografa e Ricercatrice storica e Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie.

La Giornata europea del Patrimonio gode del Patrocinio morale di SIGEA – APS (Società Italiana di Geologia Ambientale), Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali, ITALIA&FRIENDS, Ass. Privata di Fedeli, Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle.

Il programma della Giornata, pubblicato sul sito del MiC (eventi diurni), sul sito europeo European Heritage Days, nella locandina allegata. L’evento organizzato in collaborazione con Archeoclub d’Italia – APS Sedi di Bisceglie e di Bari, Ass. Ferula Ferita MuseO d’Arte ContemporaneO – Lo Scrigno di Pandora di Altamura, può essere seguito online dalle ore 16 al link: https://fb.me/e/J1yxDBkU?ti=wa