Ciro Cacciola alle Vecchie Segherie Mastrototaro presenta “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

Identità, adolescenza e bullismo: queste le tematiche che saranno al centro del primo incontro di maggio alle Vecchie Segherie Mastrototaro. Appuntamento stasera 6 maggio, alle 19:30, con Ciro Cacciola, autore del libro “Il ragazzo dai pantaloni rosa” (Graus Edizioni). L’autore dialogherà con Giuliana Ippolito in una serata che si preannuncia carica di emozioni e riflessioni.

Scritto da Ciro Cacciola con l’editor Maria Francesca Rubino, il libro nasce come novellizzazione della sceneggiatura del film omonimo prodotto da Roberto Proia. La pellicola è ispirata alla storia vera di Andrea Spezzacatena, un ragazzo di soli 15 anni che nel 2012 si tolse la vita dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo. L’episodio scatenante? Dei pantaloni rosa indossati a scuola, diventati pretesto per umiliazioni, insulti e una spirale di esclusione alimentata anche sui social.

“Il ragazzo dai pantaloni rosa” ricostruisce la vita di Andrea immaginandola ben oltre quel tragico giorno, restituendo voce e profondità a un ragazzo sensibile, appassionato di musica e cinema, legato alla famiglia e in cerca del suo posto nel mondo.

Il romanzo affronta in modo delicato ma diretto alcuni tra i temi più urgenti della nostra contemporaneità: il bullismo nelle scuole, il cyberbullismo, la pressione sociale durante l’adolescenza, la difficoltà di affermare la propria identità in un contesto che non lascia spazio alla diversità. Andrea è un simbolo della fragilità giovanile, ma anche della forza di chi prova a restare fedele a se stesso.

Attraverso una scrittura limpida e coinvolgente, Cacciola e Rubino offrono un romanzo che si rivolge non solo ai giovani, ma anche agli adulti – genitori, insegnanti, educatori – affinché nessuna storia come quella di Andrea venga più dimenticata o sottovalutata. “Il ragazzo dai pantaloni rosa” diventa così uno strumento potente di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione.