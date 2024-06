Circolo dei Lettori, Maurizio Evangelista ospite del ciclo d’incontri “Diversi Inversi”

Ultimo appuntamento oggi, 19 giugno ore 19.00, presso la Biblioteca Isolachenoncè (via Giovanni Bovio, 78) per il ciclo d’incontri “Diversi Inversi”, la rassegna ideata dal Circolo dei Lettori – Presidio del Libro Bisceglie, in collaborazione con Universo Salute Opera Don Uva, con Maurizio Evangelista, autore del libro Mr. me (Arcipelago Itaca, 2022).

A moderare l’incontro il poeta Vito Davoli. Ideatrice e curatrice della rassegna la professoressa Rosa Leuci.

Nelle stanze che Maurizio Evangelista descrive in questa sua ultima pubblicazione si susseguono scene vissute da innumerevoli persone, oppure da una sola in momenti diversi, immortalate in fermi immagine precisi, dettagliati, coinvolgenti. Così come alle stazioni, anche nelle stanze di hotel si va e si viene, a volte da soli altre in compagnia, si lasciano oggetti, si vivono passaggi, notti intense o sconsolate. Evangelista, nominando ogni poesia con il numero di una stanza, sdoppia l’Io di chi scrive rendendolo poliforme e polifonico, ora nelle parti di una donna dopo una notte d’amore, di un’altra che si nasconde dal mondo là fuori, ora in un uomo di fronte a ciò che è, o mentre immagina storie e rievoca il passato.

Maurizio Evangelista vive a Bisceglie. La sua ultima pubblicazione è Mr. me (Arcipelago Itaca, 2022) con il quale è risultato vincitore della VII ed. del Premio nazionale indetto dalla casa editrice nel 2021. Organizzatore e direttore artistico dell’evento Notte di Poesia al Dolmen della città di Bisceglie, ha partecipato, in qualità di ospite, alla XVII ed. del festival di poesia di Varsavia e alla XI e alla XVI ed. del Trireme della Poesia Ionica a Saranda in Albania. Collabora con il Quotidiano di Bari.