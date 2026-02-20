Cin-Ci-Là festeggia cent’anni e torna protagonista a Bisceglie

Il classico dell’operetta Cin-Ci-Là compie cento anni e torna protagonista a Bisceglie. Il Politeama Italia celebra l’importante anniversario inserendo il titolo nel cartellone di “Emozioni in Scena 2026”, proponendo non una semplice rievocazione storica ma una rilettura attuale dell’opera: una Cin-Ci-Là moderna, figura femminile che incarna il desiderio di emancipazione senza rinunciare alle proprie fragilità, specchio delle complessità contemporanee.

L’operetta andrà in scena oggi, venerdì 20 febbraio, con ingresso alle 20:30 e sipario alle 21:00. La produzione porta la firma della Compagnia Corrado Abbati, che proporrà un allestimento brillante e dal ritmo serrato. Le coreografie di Francesco Frola saranno interpretate dal Balletto di Parma, mentre la direzione musicale è affidata ad Alberto Orlandi. Scene e costumi sono curati da InScena Art Design, con la regia dello stesso Corrado Abbati.

La trama è ambientata in una Macao fiabesca, dove la città è paralizzata dal “Ciun-Ki-Sin”, usanza che sospende ogni attività finché i novelli sposi reali, i principi Ciclamino e Mjosotis, non avranno consumato le nozze. L’ingenuità della coppia rischia di prolungare l’attesa all’infinito, ma l’arrivo dell’intraprendente attrice parigina Cin-Ci-Là sconvolgerà gli equilibri. Tra lezioni di seduzione, equivoci esilaranti e il suono rivelatore di un carillon, lo spettacolo accompagna il pubblico verso un immancabile lieto fine.

La prevendita è attiva presso il botteghino del Politeama Italia, in via Montello 2, e online sul circuito dedicato. (Fonte Foto: Polietama Italia Bisceglie)