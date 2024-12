“Christmas Madley”, torna l’appuntamento con il concerto di FaMiFaRe

È cominciato il countdown verso la nona edizione del “Christmas Medley”, il concerto di FaMiFaRe inserito nel fitto programma natalizio predisposto dal Comune di Bisceglie. Appuntamento stasera 23 dicembre (porta ore 20.30, inizio concerto alle 21.00) al Politeama Italia per assistere alla performance dell’orchestra composta da 30 elementi, sotto la direzione del maestro Domenico De Musso, accompagnata da solisti e coro.

Il concerto prevede l’esecuzione di alcuni tra i più celebri brani della tradizione natalizia: nel programma della serata si spazierà dagli “evergreen” come quelli Michael Bublé, Celine Dion e Mariah Carey alle rivisitate hit di Kylie Minogue e Beyoncé, per giungere fino alle canzoni di “big” italiani come Mengoni, Elisa e Andrea Bocelli. Conduce Mino Dell’Orco.