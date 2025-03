“Chiedi a una pianta”: Alessandra Viola alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Un viaggio alla scoperta della saggezza delle piante e del loro straordinario potere di migliorare la nostra vita. Questa sera, alle ore 19:00, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospiterà Alessandra Viola per la presentazione di “Chiedi a una pianta” (Laterza). La moderazione della serata sarà affidata a Riccardo Larosa.

Possiamo imparare dalle piante a vivere meglio? La risposta di Alessandra Viola è un deciso sì. Il libro esplora il mondo vegetale come fonte di saggezza ed equilibrio, proponendo esercizi vegetali per contrastare il nostro deficit di natura e favorire una connessione più profonda con l’ambiente. Ogni pianta diventa un maestro di vita, capace di guidarci verso una maggiore consapevolezza.

Attraverso un approccio scientifico ma accessibile, Viola invita i lettori a riscoprire l’importanza delle piante e il ruolo fondamentale che hanno per il benessere del pianeta. Respirare, osservare, salvare: piccoli gesti quotidiani che ci insegnano a essere parte di un ecosistema più ampio.

L’incontro sarà occasione per il lancio ufficiale del progetto “La Classe’25”, un’iniziativa di 42Gradi promossa da associazione culturale Linea D’Onda, Vecchie Segherie Mastrototaro e Sistema Garibaldi”. Dal 10 marzo, infatti, sarà possibile, per ragazze e ragazzi tra i 16 e i 20 anni da tutta Italia, candidarsi al progetto attraverso il sito www.42gradi.com, dove sono disponibili tutte le informazioni utili per partecipare. Sarà Nadia Di Pierro a presentare l’iniziativa, un’occasione imperdibile per chi ama la natura, la conoscenza e il cambiamento.