Chiara Scardicchio presenta il suo albo illustrato da Abbraccio alla Vita

E se la morte fosse un bosco? Questo è il titolo dell’albo illustrato di Chiara Scardicchio, scritto col figlio Gabriele Ventura e illustrato da Hanieh Ghashgaei che verrà presentato giovedì 30 novembre alle ore 18:30 presso Abbraccio alla Vita.

La morte è un concetto spesso dichiarato come difficile da spiegare ai più piccoli, ma se la verità fosse che gli adulti per primi non riescono a parlarne? Chiara Scardicchio, docente di Pedagogia generale e sociale dell’Università di Bari, ha già pubblicato diversi libri che indagano gli aspetti più intimi e personali della nostra vita, dalle ferite, ai traumi, alle rinascite.

Questo albo illustrato, edito da AnimaMundi Edizioni, porta alla scoperta delle sfaccettature della vita quindi anche della morte. D’altronde se non ci fosse la morte non ci sarebbe la vita e viceversa. La paura e la curiosità di Gabriele sono anche le nostre.