Chiara Gamberale e Luca Ricci nel programma delle Vecchie Segherie Mastrototaro

Doppio appuntamento nel calendario delle Vecchie Segherie Mastrototaro che nei prossimi giorni ospiteranno due ospiti nella sua sede di via Porto.

Venerdì 5 novembre, alle ore 19, torna in libreria Chiara Gamberale, presentando “Il grembo paterno”. Un libro che interroga la strana responsabilità che comporta non solo l’amore dato, ma anche l’amore ricevuto. Le letture di Elettra Mallaby faranno da corredo all’incontro con la scrittrice.

Sabato 9 novembre alle ore 19.30, invece, sarà il turno di Luca Ricci che presenta “Gli Invernali” il terzo tassello della quadrilogia delle stagioni, un romanzo che, quasi per contrapporsi alla letargia invernale, ha un ritmo ancora più indiavolato, ed è capace d’indagare le ragioni più profonde che muovono le donne e gli uomini. Modera l’incontro Mariella Medea Sivo, per un evento realizzato in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Bisceglie.