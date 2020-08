Cerimonia di consegna del “Premio Cuore d’Oro 2020” / TUTTI I PREMIATI

E’ stato conferito al Presidente Mariella Ragnini di Stargate Universal adv Bari e, al Direttore del Corriere Nazionale e Corriere Puglia Basilicata, Antonio Peragine, il “Premio Cuore D’Oro per la Solidarietà e la Pace 2020” per i tanti anni al servizio del prossimo e riconoscendo in loro l’impegno in campo di comunicazione sociale e volontariato.

Il Premio Cuore d’Oro per la Solidarietà e la Pace è una realtà istituita dall’Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali in collaborazione con la Confraternita dell’Ordine dei Cavalieri Templari Cristiani Jacques de Molay – Poveri Cavalieri di Cristo.

Questo riconoscimento Internazionale ha cadenza annuale e vuol rendere merito a quelle personalità che si sono particolarmente distinte per la loro attività professionale e nel campo del volontariato sociale e culturale. L’iniziativa permette anche di conoscere storie e volti di persone che, nel totale anonimato, ogni giorno assistono, aiutano, soccorrono gli ultimi, i dimenticati, gli anziani, i sofferenti, i diversamente abili.

La consegna del Premio si svolgerà presso l’Aula san Nicola Vescovo in Bisceglie – Dimora storica Consiglio – Sede del Priorato Regionale per la Puglia – Priore regionale Gran Dama Pina Catino anche Direttore Scientifico per le Ricerche Storiche Ambiente e Territorio dell’Accademia delle Culture e delle Scienze internazionali e dalla Maria Consiglio – Custode del Tempio, durante l’incontro dedicato a San Bernardo di Chiaravalle *Guarda la Stella e invoca Maria* sabato 29 Agosto alle ore 10.00, presieduto dal Gran Priore internazionale Massimo Maria Civale di san Bernardo, interverranno: l’Ambasciatore dei Corpi di Pace e Solidarietà Giuseppe De Pasquale, , l’Ambasciatore per le Relazioni Internazionali Pierpaolo Sinigaglia, le Commende di Bisceglie Nicolantonio Logoluso, Commenda di Foggia Ruggiero del Grosso, Commenda di Rutigliano Luca Schiavone