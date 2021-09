C’era una volta in Puglia, Antologia di scrittori pugliesi contemporanei a Bisceglie

Si intitola «C’era una nota in Puglia. Antologia di scrittori pugliesi contemporanei» la nuova uscita in libreria di Besa – Livio Muci Editore, raccolta a cura di Mariella Medea Sivo in cui la Puglia e la musica fanno da filo conduttore ai racconti brevi dei ventuno scrittori pugliesi contemporanei che Zaccaria Gallo, Serena Mansueto e Piero Meli, in una conversazione condotta da Mariella Medea Sivo, presentano stasera, venerdì 10 settembre, alle ore 19.30 alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

Il collante è la malia dei luoghi narrati, il fascino sempre vivo di una Puglia che palpita di colori, odori, sapori e atmosfere uniche. Una Puglia legata alle sue tradizioni, al passato, ma allo stesso tempo tenacemente proiettata verso il futuro, per rivendicare attraverso le nuove generazioni la propria voglia riscatto e di libertà. L’antologia di scrittori pugliesi contemporanei raccoglie racconti di Antonella Caputo, Cinzia Cognetti, Giuseppe Cristaldi, Alfredo De Giovanni, Luciana De Palma, Francesco Dezio, Andrea Donaera, Fulvio Frezza, Zaccaria Gallo, Vito Introna, Rita Lopez, Federico Lotito, Francesca Malerba, Serena Mansueto, Piero Meli, Daniela Palmieri, MariaPia Romano, Giuseppe Scaglione, Florisa Sciannamea, Irene Stolfa e Mariella Strippoli.

L’appuntamento è organizzato nel rispetto delle norme anti covid. Per informazioni sulle modalità di ingresso 0808091021 e info@vecchiesegherie.it