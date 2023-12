Cecilia Sala alle Vecchie Segherie Mastrototaro per presentare il suo ultimo libro

Cecilia Sala, giornalista, inviata di guerra, autrice e voce del podcast «Stories», volto noto dei più seguiti programmi televisivi d’informazione e approfondimento, è la grande ospite di domenica 17 dicembre alle 11.30 alle Vecchie Segherie Mastrototaro.

Sala è recentemente rientrata dall’estero, dove ha seguito il conflitto israeliano-palestinese sul fronte di guerra come reporter, e raggiungerà la Puglia per presentare a Bisceglie “L’incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan” (Mondadori) in dialogo con Anna Puricella.

L’evento,organizzato in collaborazione con la sezione cittadina di Amnesty International, è aperto al pubblico e ad accesso gratuito (fino a esaurimento posti).

Nel suo ultimo libro, Cecilia Sala racconta «tre incendi che bruciano il mondo», attraverso le storie e le vite di giovani protagoniste come Kateryna, che combatte per la sua Ucraina, Assim e Nabila che lottano per i diritti delle donne in Iran, e Zarifa che non si arrende ai codici integralisti talebani in Afghanistan.