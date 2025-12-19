Torna tra le suggestive mura medievali della chiesa di Santa Margherita la mostra di pittura “Catarsi cromatica” dell’artista biscegliese Lorca – Lorenzo Cassanelli. L’esposizione sarà visitabile da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, dalle 18.00 alle 21.00, con un’apertura straordinaria anche domenica mattina dalle 10.00 alle 13.00.
Dopo il riscontro positivo ottenuto a novembre, Lorca ripropone una selezione di 20 opere nate da una recente e intensa ricerca artistica, incentrata sul colore come strumento di trasformazione interiore e di introspezione profonda. Artista visivo che da anni esplora la pittura astratta come linguaggio espressivo privilegiato, Cassanelli invita il pubblico a un’esperienza sensoriale in cui il colore diventa veicolo di consapevolezza e ascolto di sé.
La mostra, organizzata dall’Associazione 21, rientra nel progetto di valorizzazione della chiesa di Santa Margherita condiviso con il Comune di Bisceglie e il FAI – Delegazione Bat. “Catarsi cromatica non è solo una mostra, ma un percorso sensoriale, un viaggio attraverso il colore come via di consapevolezza”, spiega l’artista, sottolineando come ogni tela stimoli un’interazione silenziosa e profonda, affidata più al sentire che alla razionalità.
Le opere di Lorca si sviluppano attraverso stratificazioni di segni, sfumature e campiture cromatiche che emergono in modo istintivo, in un equilibrio costante tra controllo e impulso, materia e luce. Proprio la luce, elemento centrale della ricerca, si scompone sulla tela rivelando frequenze emotive e spirituali che abitano l’inconscio. La pittura diventa così un’indagine sul potere evocativo del colore e un atto terapeutico capace di attraversare emozioni complesse come dolore, paura e rabbia, trasformandole in un possibile percorso di riconciliazione con se stessi.