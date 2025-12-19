“Catarsi cromatica”, l’arte astratta di Lorca torna nella chiesa di Santa Margherita

Torna tra le suggestive mura medievali della chiesa di Santa Margherita la mostra di pittura “Catarsi cromatica” dell’artista biscegliese Lorca – Lorenzo Cassanelli. L’esposizione sarà visitabile da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, dalle 18.00 alle 21.00, con un’apertura straordinaria anche domenica mattina dalle 10.00 alle 13.00.

Dopo il riscontro positivo ottenuto a novembre, Lorca ripropone una selezione di 20 opere nate da una recente e intensa ricerca artistica, incentrata sul colore come strumento di trasformazione interiore e di introspezione profonda. Artista visivo che da anni esplora la pittura astratta come linguaggio espressivo privilegiato, Cassanelli invita il pubblico a un’esperienza sensoriale in cui il colore diventa veicolo di consapevolezza e ascolto di sé.

La mostra, organizzata dall’Associazione 21, rientra nel progetto di valorizzazione della chiesa di Santa Margherita condiviso con il Comune di Bisceglie e il FAI – Delegazione Bat. “Catarsi cromatica non è solo una mostra, ma un percorso sensoriale, un viaggio attraverso il colore come via di consapevolezza”, spiega l’artista, sottolineando come ogni tela stimoli un’interazione silenziosa e profonda, affidata più al sentire che alla razionalità.

Le opere di Lorca si sviluppano attraverso stratificazioni di segni, sfumature e campiture cromatiche che emergono in modo istintivo, in un equilibrio costante tra controllo e impulso, materia e luce. Proprio la luce, elemento centrale della ricerca, si scompone sulla tela rivelando frequenze emotive e spirituali che abitano l’inconscio. La pittura diventa così un’indagine sul potere evocativo del colore e un atto terapeutico capace di attraversare emozioni complesse come dolore, paura e rabbia, trasformandole in un possibile percorso di riconciliazione con se stessi.