“Catarsi Cromatica”: il colore come viaggio interiore nella nuova mostra di Lorca

Sarà inaugurata oggi, 8 novembre alle ore 18.00, nella Chiesa di Santa Margherita a Bisceglie, Catarsi Cromatica, la nuova mostra personale dell’artista visivo Lorenzo Cassanelli – Lorca. L’esposizione, visitabile fino al 18 novembre con apertura quotidiana dalle 18.00 alle 21.00, presenta venti opere inedite nate da una profonda ricerca sul colore come strumento di introspezione e trasformazione interiore.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione 21, rientra nel progetto di valorizzazione della Chiesa di Santa Margherita, condiviso con il Comune di Bisceglie e il FAI – Delegazione BAT.

Attraverso la sua pittura astratta, Cassanelli esplora il potere evocativo e terapeutico del colore, inteso non solo come elemento estetico, ma come vibrazione energetica capace di dialogare con la mente e il corpo. Ogni scelta cromatica diventa un atto di guarigione, un passaggio attraverso emozioni profonde – dolore, paura, rabbia, ansia – fino a raggiungere una forma di riconciliazione e rinascita interiore.

Le opere di Lorca si distinguono per una stratificazione materica e luminosa di segni e tonalità, dove il gesto pittorico alterna impulso e controllo, materia e luce. Quest’ultima assume un ruolo centrale: scomposta sulla tela, diventa manifestazione visibile delle frequenze emotive e spirituali che abitano l’inconscio.