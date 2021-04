Case di Carta: ultimo appuntamento con un’opera su Cesare Pavese

Ultimo appuntamento con Case di Carta, dialoghi con autori ed editori, iniziativa della libreria Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

Oggi, 28 aprile alle ore 19.30 sulla pagina Facebook: VecchieSegheriemastrototaro il curatore Federico Musardi presenta Non ci capisco niente, lettere dagli esordi di Cesare Pavese, editore L’Orma. Cantore dell’adolescenza e editore di genio, Cesare Pavese (1908-1950) ha fotografato con malinconico e militante realismo il proprio tempo, imponendosi fin da subito come una delle voci cruciali del Novecento italiano. Le sue turbolenti lettere giovanili, spesso autoironiche in maniera sorprendente, compongono un ritratto dei tremori e delle esuberanze di un artista in erba che cerca a «pugni e calci» di trovare la propria strada nel mestiere della scrittura.