Case di Carta, oggi la biscegliese Loreta Minutilli presenta il suo libro con Erica Mou

Ultimo appuntamento dedicato a La Nave di Teseo per Case di Carta, dialoghi con autori ed editori, la nuova iniziativa della libreria Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie dedicata alle case editrici italiane. Mercoledì 31 marzo ore 19.30 sulla pagina Facebook di Bisceglie24, la scrittrice biscegliese Loreta Minutilli, accompagnata da Erica Mou, presenta Quello che chiamiamo amore, pubblicato da qualche settimana da La Nave di Teseo.

Con questo libro la Minutilli entra nella mente di un uomo e racconta la storia di un matrimonio allo specchio, di un marito e una moglie di fronte eppure distanti, di una coppia che si domanda se non sia troppo tardi per reimparare ad amarsi. Ettore, il protagonista e voce narrante, è un uomo che racconta la sua vita attraverso la lente dell’amore per Elisa: prima sua vicina di casa, poi graziosa fidanzatina adolescente e infine moglie e madre dei suoi figli. Ma anche una donna molto diversa da lui, che proviene da un contesto degradato e non sempre riesce a capire l’amore totalizzante e a tratti morboso del marito. Ettore finisce per programmare ogni minimo dettaglio della vita di Elisa: dall’abito da indossare la sera dell’anniversario fino alla decisione di tenerla al riparo dalle fatiche del lavoro, votandola a una vita da casalinga che Elisa non ha nemmeno il tempo di chiedersi se è veramente ciò che desidera per sé.

Un giorno, come un fulmine a ciel sereno, la donna decide di prendersi una pausa da lui, tornando a vivere dalla madre. Rimprovera Ettore di non averla mai né ascoltata né tanto meno capita e dopo qualche insistenza promette di spiegare cosa è stato per lei il loro matrimonio: un’esperienza soffocante che non può più proseguire su quegli stessi binari.

Loreta Minutilli è nata nel 1995 a Bisceglie. Il suo racconto L’universo accanto si è classificato tra i cinque finalisti del premio Campiello Giovani 2015. Il romanzo Elena di Sparta (Baldini+Castoldi, 2019) è stato finalista alla XXXI edizione del premio Calvino. Vive a Bologna dove studia Astrofisica.