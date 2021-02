Case di Carta, oggi e domani gli appuntamenti conclusivi del mese di febbraio

Si avvia alla conclusione il primo ciclo di Case di Carta, la rassegna culturale ideata dalle Vecchie Segherie Mastrototaro che prevede un dialogo tra pubblico, autori ed editori di una specifica casa editrice. Il mese di febbraio, dedicato alla HarperCollins Italia, si concluderà con due appuntamenti che si svolgeranno alle 19.30 in diretta streaming: oggi, giovedì 18, parlerà Antonella Lattanzi, mentre domani sarà la volta di Andrea Colamedici e Maura Gancitano. Entrambi gli incontri potranno essere visti sulla pagina Facebook della libreria (clicca qui).

Carlo Carabba sarà il moderatore della conferenza di oggi pomeriggio, all’interno della quale Antonella Lattanzi presenterà il suo libro “Questo giorno che incombe“, deciso a bissare il successo di “Una storia nera“. Ancora una volta la scrittrice barese si cimenta in un noir ispirato a un episodio di cronaca: una famiglia, dopo aver traslocato, si trova ad essere prigioniera della casa stessa; ansia, paranoia e vuoti di memoria apriranno la strada a un crescendo di eventi destinato a cambiare per sempre le vite dei protagonisti, in un romanzo che ha già riscosso un ottimo successo di pubblico ed è in lizza per il Premio Strega 2021.

Domani, venerdì 19 febbraio, sarà invece il turno di Andrea Colamedici e Maura Gancitano, autori di “Prendila con filosofia, manuale per la fioritura personale“. Sarà Viviana Peloso a presentare il libro, un originale strumento per la crescita personale. «Prendendo spunto dalle scuole più antiche», si legge sul sito della HarperCollins, «questo saggio multiforme ci mostra come la filosofia possa ancora potentemente impattare sulle nostre vite. Non filosofia intesa come trastullo intellettuale, ma come gioco serio condotto sulla nostra esistenza e il nostro percorso. Una filosofia come ponte da attraversare e non casa da abitare, come arte di vivere armoniosamente, come educazione e addestramento di se stessi a sbocciare nel nostro Io più composito e vero, per trovare il nostro posto nel mondo.»