Carlo Scovino alle Vecchie Segherie Mastrototaro presenta “Un educatore ad Auschwitz”

Nuovo appuntamento con le Vecchie Segherie Mastrototaro che questa sera, 25 gennaio alle ore 19, ospitano Carlo Scovino che presenta “Un educatore ad Auschwitz” (la Meridiana) in dialogo con Roberto Tarantino e Luciano Lopopolo.

Un libro che parla al grande pubblico, con un’attenzione a docenti e studenti, e sensibilizza all’esigenza di percorsi di educazione alle differenze, in occasione della Giornata della Memoria, affrontando temi come l’Omocausto, sui quali solo da alcuni decenni si è cominciato a far cadere il velo del silenzio. L’autore, pedagogista e docente all’Università degli Studi di Milano, racconta la storia di Fredy Hirsch, ebreo omosessuale ed educatore. Ciò che riuscì a fare nell’abisso di Auschwitz prima di morire, fu – dal punto di vista educativo – una sorta di miracolo per diverse ragioni e allo stesso tempo una testimonianza del senso umano dell’educare. L’evento è organizzato in collaborazione con ANPI Bisceglie e Amnesty International Bisceglie.