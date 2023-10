Carlo Monopoli torna sul palco con “Edoardo De Filippo Show”/ DETTAGLI

Sabato 14 ottobre presso il Teatro Politeama Italia a Bisceglie si terrà lo spettacolo intitolato “Edoardo De Filippo show”. Start 20:30, sipario ore 21:00.

“Edoardo De Filippo show” è uno spettacolo scritto e interpretato da Carlo Monopoli che, dopo otto anni, torna sul palco biscegliese per raccontare la storia di Edoardo, uomo e attore che crede fermamente nella parola e nella poesia e che tutto scaturisca da uno stimolo emotivo come ingiustizia, sdegno per l’ipocrisia e così via.

Uno spettacolo nel quale sono contenuti non solo riferimenti alle opere del Maestro, ma anche lettere, pensieri, interviste, canzoni, aneddoti e documenti che attestano la vita fuori dal palcoscenico.

Lo spettacolo è costruito a tasselli, leggero, ma non vano, tra pensieri sparsi scritti in prosa, in versi e scritti liberi, l’intenzionalità dello spettacolo è far capire come Edoardo si approcci alla vita e come risponda agli avvenimenti che la caratterizzano, presentandosi a volte un po’ malinconico, ma anche molto spiritoso.

Per info e prenotazioni: botteghino del Teatro Politeama Italia – Tel. 0803968048 – e-mail: info@politeamaitalia.it

Articolo a cura di Simone Cesare Mastrodonato