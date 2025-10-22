Carlo Bruni annuncia cambio direzione del festival 42Gradi e svela tema della prossima edizione

In occasione dell’evento alle Vecchie Segherie Mastrototaro che ha visto la partecipazione di Giulio Boccaletti e del rettore dell’Università di Bari, Roberto Bellotti (recupera il nostro servizio), Carlo Bruni, ideatore di 42 gradi – idee sostenibili, ha annunciato un cambio nella direzione del festival dedicato alla sostenibilità ambientale che ormai da sei anni si svolge regolarmente a Bisceglie nel periodo estivo.

Il festival, ha annunciato Bruni, rinnova la sua direzione affidandola a Francesco Bombini, Viviana Peloso e all’associazione CapitalSud, già preziosi collaboratori della manifestazione. Tema della prossima edizione, dal 22 al 26 luglio 2026, sarà quello de “L’Intelligenza”.

“Si parlerà dell’intelligenza umana principalmente, senza rinunciare a una ricognizione di quei comportamenti intelligenti che manifestano il mondo animale come quello vegetale. No, non ignoreremo il vasto territorio che si va dischiudendo con il maturarsi di quella che, semplificando, chiamiamo intelligenza artificiale, ma privilegeremo il ruolo che quella umana dovrà coltivare perché il rapporto con le nuove tecnologie non diventi subalterno”, spiega Bruni.

“Ed è per proiettare meglio 42 gradi nel futuro, che ho colto questa occasione per passare il testimone della direzione che mi ha impegnato in questi sei anni. Un’esperienza importante, una possibilità per ripensare il ruolo del Teatro, che costituisce ancora il mio terreno di elezione: un modo per coltivarne il senso più intimo che è quello di offrire alla comunità uno spazio di confronto con temi e problemi che la riguardano, attraverso la rappresentazione di scenari: scenari ancorati nella contemporaneità. Da questa esperienza ho molto imparato ed è in sintonia con i valori e i contenuti che da sempre coltivo, che trae spunto la necessità di affidarne ad altri la direzione, rinunciando a un ruolo per rinnovarne il senso”, si legge nella nota stampa.

“Resterò senz’altro, con Mauro Mastrototaro e gli altri a curarne i contenuti, “abitando” le Vecchie Segherie Mastrototaro e assicurando il supporto di Linea d’Onda, ma saranno Francesco Bombini, Viviana Peloso e il gruppo di lavoro di CapitalSud, già da tempo collaboratori decisivi, a dirigere i prossimi capitoli di 42 Gradi. Un rinnovo e un allargamento delle prospettive che conterà sulla complicità di amici esperti come Giulio Boccaletti, Telmo Pievani e naturalmente Mario Tozzi”, conclude Bruni.

Fonte foto: pagina Facebook festival 42 Gradi – Idee sostenibili