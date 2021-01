Capodanno 2021, appuntamento in streaming con il concerto dell’orchestra Biagio Abbate

Sarà il Concerto Bandistico “Biagio Abbate” ad aprire il 2021 con il tradizionale Concerto di Capodanno. E se le disposizioni anti-contagio non permetteranno ai cittadini di assistere personalmente allo spettacolo –giunto alla sua sesta edizione – l’ensemble trasmetterà la propria musica in tv e sui social. La diretta dell’esibizione, che si svolgerà nel cinema Politeama il 1 gennaio a partire dalle 21.15, sarà trasmessa su TeleDehon (canali 18 o 518) e sulle pagine Facebook dell’emittente e dell’orchestra.

Il concerto rientra nella kermesse musicale “In viaggio con la Banda“, di cui costituisce il quinto appuntamento, ma è di fatto un’istituzione che ormai da sei anni accompagna il 1 gennaio di molti biscegliesi. L’esibizione, diretta dal maestro Benedetto Grillo, attingerà a piene mani dal repertorio della famiglia Strauss: le polke e i valzer viennesi trasmetteranno al pubblico gioia e soprattutto speranza per lasciarsi alle spalle un anno critico come il 2020 e iniziare il 2021 con la giusta carica.