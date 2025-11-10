Caparezza ringrazia il festival biscegliese BiComix nel suo ultimo album Orbit Orbit

Quello tra il cantautore Caparezza e il festival del fumetto BiComix di Bisceglie è un rapporto di amicizia e stima reciproca che è andato consolidandosi nel tempo. Il rapper molfettese ha voluto pubblicamente esprimere il proprio apprezzamento verso il festival organizzato dai ragazzi di Associazione URCA con una nota nei ringraziamenti contenuti nel suo ultimo album Orbit Orbit, pubblicato a fine ottobre e primo in tutte le classifiche di vendita musicali.

“Grazie a Giacomo Ferrucci (presidente di URCA, ndr) e ai ragazzi del BiComix perché ne sapevano e ne sanno”, scrive Caparezza. Ai ragazzi dell’associazione, infatti, il cantautore aveva parlato già in tempi non sospetti del progetto di un fumetto scritto da lui che accompagnasse il suo nuovo disco. Nella scorsa edizione del festival biscegliese, inoltre, aveva ricoperto il ruolo di giudice per il contest “Precariato Infinito”, organizzato in collaborazione con La Revue, che ha portato poi alla pubblicazione di un omonimo albetto a fumetti scritto e disegnato dai tanti talenti raccolti nella Self Island del BiComix.

In una diretta su Instagram, infine, Caparezza ha fatto trapelare possibili novità da annunciare nei prossimi giorni con BiComix. Non è da escludere, quindi, che il tour di presentazione di Orbit Orbit possa far tappa presto anche a Bisceglie.