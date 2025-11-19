Caparezza ospite di BiComix a Bisceglie per presentare “Orbit Orbit”

Caparezza sarà ospite di BiComix a Bisceglie per presentare al pubblico il suo ultimo progetto “Orbit Orbit”. Lo annuncia Associazione URCA, organizzatrice dell’evento speciale che si svolgerà presso il Teatro Garibaldi sabato 20 dicembre, alle ore 17.30. Un’occasione per approfondire l’ambiziosa opera che unisce ed esalta le due anime dell’artista: quella di musicista e quella di grande appassionato e sceneggiatore di fumetti.

Durante la serata, infatti, Caparezza racconterà la genesi e la lavorazione del fumetto pubblicato da Sergio Bonelli Editore che accompagna e completa il suo nuovo album: un viaggio onirico disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano. Folle e scatenato, colorato, divertente e allo stesso tempo intimo e personale. A poco più di una settimana dal debutto, “Orbit Orbit” è già Disco d’Oro e ha raggiunto il primo posto nelle classifiche FIMI/NIQ. Un successo non scontato nell’epoca dominata dallo streaming digitale, che conferma la forza creativa dell’artista pugliese, capace di fondere diversi linguaggi e alimentare quello che si è subito imposto come un fenomeno culturale. Presentato in anteprima a Lucca Comics & Games, infatti, “Orbit Orbit” ha registrato il tutto esaurito in meno di 48 ore.

Eccezionalmente a dialogare con lui sul palco del Teatro Garibaldi ci saranno Sergio Gerasi e Laura La Came, due degli artisti che hanno contribuito alla realizzazione del fumetto. Gerasi è uno dei disegnatori di punta della Sergio Bonelli Editore, autore di numerose storie di Dylan Dog e Mercurio Loi. I suoi ultimi lavori come autore unico sono Valentina è vera (2024) e Valentina, quanto ti amo! (2025), entrambi pubblicati da Feltrinelli Comics e basati sull’opera di Guido Crepax. Laura La Came, già autrice del manifesto ufficiale del BiComix 2025, è invece una delle autrici “esterne” al team Bonelli che Caparezza ha scelto personalmente per arricchire visivamente la sua opera, affascinato dal suo tratto inconfondibile e dalla sua costante sperimentazione.

L’evento è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il form online disponibile sul sito del festival www.bicomix.it.

L’evento si svolge con il supporto e la collaborazione del Comune di Bisceglie.