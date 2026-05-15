“Cantiere Creativo”, Sonenalé apre il suo spazio alla città con serate dedicate alla danza contemporanea

Il 16 e 17 maggio la compagnia di danza biscegliese Sonenalé aprirà le porte del proprio spazio creativo alla cittadinanza con due appuntamenti dedicati agli sharing degli studi coreografici realizzati nell’ambito del progetto “Cantiere Creativo”.

L’iniziativa offrirà al pubblico non solo la possibilità di assistere ai lavori sviluppati dagli artisti nel corso degli ultimi mesi, ma anche di confrontarsi direttamente con i protagonisti per approfondire il percorso creativo e conoscere più da vicino il linguaggio della danza contemporanea.

Il programma prenderà il via sabato 16 maggio alle ore 20 con un focus dedicato a “Graduale per mezza persona” di Ambra Amoruso ed “Epanoui” di Chiara Zilli.

Domenica 17 maggio, sempre alle ore 20, sarà invece la volta di “Tra cielo e terra” di Ylenia Monno e “Un corpo senza luce” di Rita Perfetta.

Per partecipare alle serate è necessaria la prenotazione tramite messaggio WhatsApp al numero 389 5209472, indicando la data scelta e i nominativi dei partecipanti. L’ingresso è gratuito, con posti limitati.