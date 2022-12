Buona la prima per “Musica in favola” progetto dedicato alla Scuole del Primo Ciclo / FOTO

“Lo schiaccianoci” di Tchaikovsky è l’opera scelta per l’inaugurazione del progetto artistico “Musica in favola” che unisce musica e teatro e dedicato alle Scuole del Primo Ciclo, ideato e promosso dall’associazione “I Fiati”, in collaborazione con l’orchestra lirico sinfonica della provincia BAT “Biagio Abbate.

Il concerto è stato eseguito alla presenza di tutti gli alunni del IV Circolo Didattico “Don Pasquale Uva”, dove la Dirigente Dott.ssa Valentina de Gennaro ed i docenti, hanno accolto l’invito a teatro vivendo una meravigliosa esperienza che li ha catapultati in un mondo fantastico, il tutto durante la magia del Natale.

Grande l’entusiasmo e partecipazione dei piccoli, incantati dalle musiche dei talentuosi musicisti, diretti dal M° Benedetto Grillo, e dalla voce narrante dell’attore Francesco Tammacco, in veste speciale di cantastorie.

Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla musica sinfonica ed a farne apprezzare le sonorità permettendo di continuare quel rapporto sul territorio tra l’Associazione i Fiati della Fondazione Musicale Biagio Abbate e tutte le formazioni musicali proposte, che lavorano per dare spazio alla cultura ed alle eccellenze del territorio con un rapporto che si rinsalda di anno in anno dal 2003.