Buona la prima per “Donn&Maggio”: oggi al via le visite guidate gratuite del centro storico

Buona la prima per “Donne&Maggio”. Si è svolta ieri l’inaugurazione della nuova iniziativa promossa da Associazione “Borgo Antico” all’interno del centro storico di Bisceglie, che accoglie artigiane e artiste per un intero mese dedicato alle donne e all’imprenditoria femminile. Tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, via Cardinale Dell’Olio e Piazza Duomo, per l’occasione abbellite con decorazioni e fiori di stagione, ospitano le botteghe di decine di artigiane, artiste e commercianti.

Oggi, domenica 1 maggio, è in programma la prima delle visite guidate domenicali che si svolgeranno ogni settimana, in maniera del tutto gratuita, all’interno del centro storico biscegliese. Un’occasione per permettere ai turisti di ammirare le meraviglie di uno dei Borghi Antichi più grandi di Puglia e agli stessi biscegliesi di approfondire meglio la storia e il passato della propria città. Le visite guidate saranno curate dalla professoressa Irene Frisari. Punto di incontro, ogni domenica alle ore 18.30, davanti al Teatro Garibaldi.

«Grazie a chi ieri sera ha deciso di farsi una passeggiata nel nostro centro storico, che finalmente è rifiorito grazie alla creatività e alla bellezza. Fino a fine maggio, tante bravissime donne artigiane esporranno i loro pregiati lavori e ogni domenica la professoressa Irene Frisari guiderà i visitatori alla scoperta della città vecchia», dichiara Sergio Silvestris, Presidente di Associazione “Borgo Antico”. «La bellezza del Borgo Antico, i colori dei fiori di maggio e la sapienza delle artiste e delle artigiane ci accoglieranno tutti i fine settimana. Bisceglie è bellissima, diciamolo tutti. Sempre».