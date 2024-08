“Brezza Summer”, concluso il progetto estivo all’insegna della Pace e di Federico II / FOTO

Terminato giovedì 1° agosto il percorso di otto settimane del campo estivo che ha visto oltre settanta bambini al “Brezza Summer” presso Brezza tra gli ulivi a Bisceglie.

Nel corso della serata conclusiva i piccoli partecipanti hanno messo in scena il racconto intitolato “Federico II lo stupor mundi”.

“Anche quest’anno i bambini sono stati non solo i protagonisti e attori del racconto ma anche gli sceneggiatori perché siamo partiti da quelle che sono state le loro sensazioni, quello che ascoltano e vedono in tv e sui social e quindi da questo abbiamo preso spunto per impostare il racconto che verteva su temi importanti come la tolleranza, la fratellanza e il rispetto”, spiegano i referenti del progetto educativo e ludico.

“Il filo conduttore della serata è stato il tema della pace: ci siamo ispirati a fatti realmente accaduti. I protagonisti sono stati Tano, il mostro buono del Pantano, nostra mascotte, e Federico II di Svevia – spiegano i responsabili del percorso didattico – infatti ricordiamo che Federico ha evitato l’ennesima guerra crociata con un ulteriore spargimento di sangue. Abbiamo fatto riferimento ovviamente a siti storici importanti quali Torre Calderina e la Chiesa della Madonna dei Martiri”.

