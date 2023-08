Borgo delle Meraviglie, un weekend di laboratori dedicati al disegno

Oggi, venerdì 18 agosto, nel Borgo delle Meraviglie, nel centro storico di Bisceglie, un’esperienza coinvolgente e suggestiva di disegno dal vero sulle orme di Amedeo Modigliani a cura di Lucrezia Mastrapasqua.

Alle ore 18, in Piazza Duomo, si svolgerà infatti uno speciale laboratorio per immedesimarsi in questo artista unico e dal tratto raffinato, grazie anche alla presenza di una modella che poserà per i disegnatori. Ad accompagnare il laboratorio, una degustazione con pane e olio e birra a cura di Di Molfetta Frantoiani e Olìolà.

Le attività proseguiranno poi sabato 19 agosto con un laboratorio di disegno dal vero per ragazzi (9-16 anni) dedicato a Frida Kahlo e domenica 20 agosto con un laboratorio per bambini (età 3-8 anni). Tutti gli eventi sono con prenotazione obbligatoria al numero 3496761649.

La 4a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.