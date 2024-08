Borgo delle Meraviglie, tanti nuovi laboratori nella penultima settimana della manifestazione

Il Borgo delle Meraviglie, manifestazione che dallo scorso luglio ha animato i vicoli e le piazze del centro storico biscegliese con workshop, incontri ed attività, entra ufficialmente nella sua penultima settimana prima di lasciare spazio al festival Libri nel Borgo Antico.

L’illustratrice Lucrezia Mastrapasqua terrà altre due delle sue apprezzatissime letture in piazza nelle giornate di lunedì 19 agosto e mercoledì 21 agosto, alle ore 18.00, in Piazza Duomo. Un momento di condivisione per i più piccoli attorno al piacere della lettura e delle storie. Prenotazioni al numero 3496761649.

Torna anche quest’anno, inoltre, l’imperdibile appuntamento con il laboratorio di pasta fresca a cura dell’Azienda Agricola Bombini che, martedì 20 agosto, proporrà in piazza Duomo, alle ore 18.30, un divertente workshop per preparare i leggendari “strascinati pugliesi” seguendo l’antica ricetta tramandata da nonne e bisnonne. Appuntamento su prenotazione al numero 3317772336.

Giovedì 22 agosto torna l’apprezzatissimo laboratorio dedicati ai più piccoli a cura de Il fiocco creativo di Stefania Dilorenzo. I bambini potranno divertirsi nel creare oggetti e forme manipolando l’argilla e dando libero sfogo alla loro creatività e alla loro immaginazione. L’evento è con prenotazione obbligatoria al 3462387194.

È possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi e i laboratori del Borgo delle Meraviglie seguendo le pagine social ufficiali dell’iniziativa.

La 5a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.