Borgo delle Meraviglie, incontro sulla storia di Bisceglie con Gianfrancesco Todisco

Si conclude con un evento d’eccezione la prima settimana di attività per la quinta edizione del Borgo delle Meraviglie. Domenica 21 luglio, alle ore 19.30 in Piazza Duomo, è in programma un incontro storico-culturale sulla storia della nostra città. Relatore sarà Gianfrancesco Todisco, apprezzato storico della Città di Bisceglie e del territorio, che interverrà sul tema: “Vigiliae / Bisceglie: echi di una città millenaria”.

Un’occasione preziosa per scoprire la storia e le bellezze di quei luoghi della nostra città che tutti frequentiamo e pensiamo di conoscere ma dei quali spesso ignoriamo la storia, il valore, i cambiamenti nel corso del tempo. Sarà ovviamente possibile per i partecipanti sfruttare questa occasione per percorrere via Cardinale Dell’Olio, prima o dopo la conferenza, e visitare le attività commerciali, le botteghe artigiane e artistiche che, in occasione del Borgo delle Meraviglie, hanno riaperto nel centro storico, per far rivivere quella parte della città che in passato ha rappresentato un centro nevralgico di crescita e sviluppo socio-economico.

È possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi e i laboratori del Borgo delle Meraviglie seguendo le pagine social ufficiali dell’iniziativa.

La 5a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.