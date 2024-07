Borgo delle Meraviglie, settimana comincia con due laboratori per i più piccoli nel centro storico

La prima settimana nel Borgo delle Meraviglie, dopo l’inaugurazione avvenuta lo scorso sabato, comincia con delle attività pensate per i più piccoli. Appuntamento oggi, lunedì 15 luglio, alle ore 18 in Piazza Duomo, con “Cantando e conversando in inglese”, a cura di English Club. Un laboratorio destinato ai bambini dagli 8 agli 11 anni per imparare l’inglese divertendosi e cimentandosi con alcune delle canzoni più iconiche della musica britannica e statunitense. L’evento è con prenotazione obbligatoria (info 3474776709).

Martedì, invece, sarà la volta del primo incontro della rassegna “Letture e arte in piazza”, curata dall’illustratrice Lucrezia Mastrapasqua. Dalle ore 18, sempre in Piazza Duomo, i bambini (dai 3 agli 8 anni) potranno ascoltare alcune delle storie scelte appositamente per loro e dare libero sfogo alla propria fantasia creando delle piccole opere d’arte partendo proprio da ciò che avranno letto e ascoltato. Anche in questo caso, l’evento è con prenotazione obbligatoria (info 3496761649).

Sarà ovviamente possibile per i partecipanti percorrere via Cardinale Dell’Olio e visitare le attività commerciali, le botteghe artigiane e artistiche che, in occasione del Borgo delle Meraviglie, hanno riaperto nel centro storico, per far rivivere quella parte della città che in passato ha rappresentato un centro nevralgico di crescita e sviluppo socio-economico.

È possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi e i laboratori del Borgo delle Meraviglie seguendo le pagine social ufficiali dell’iniziativa.

La 5a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.