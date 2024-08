Borgo delle Meraviglie, riprendono le attività nel centro storico dopo il Ferragosto

Passato il Ferragosto, prosegue il fitto calendario di attività per grandi e piccini nel Borgo delle Meraviglie, nel centro storico di Bisceglie.

Oggi, venerdì 16 agosto, alle ore 19.30 in Piazza Duomo, nuovo appuntamento con “La Pettèghe du Dialétte” a cura del poeta e scrittore in vernacolo Nicola Ambrosino. Una occasione per conoscere il dialetto biscegliese in maniera ironica e divertente, utilizzando parole e immagini di una volta. Ambrosino, in compagnia di Franco Carriera, condurrà il pubblico in un viaggio tra i mestieri scomparsi e i tanti personaggi e concittadini rimasti impressi nei nostri ricordi. Chi erano: U gammeddoròre, u attengiature, u galessarie, u cònza lambòre? Lo scopriremo stasera grazie alla ricerca fotografica e terminologica condotta dai due scrittori e poeti.

Domani, sabato 17 agosto, ore 18, spazio all’arte con uno speciale workshop di disegno e pittura destinato ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni dedicato alla leggendaria figura di Margaret D. H. Keane, artista statunitense protagonista anche del celebre film Big Eyes di Tim Burton, famosa per i grandissimi occhi con cui caratterizzava i volti dei suoi soggetti. Il laboratorio sarà condotto dall’illustratrice biscegliese Lucrezia Mastrapasqua. Accesso con prenotazione obbligatoria al 3496761649.

E sarà sempre Lucrezia Mastrapasqua ad animare anche il pomeriggio di domenica 18 agosto. Alle ore 18, in Piazza Duomo, si svolgerà uno speciale incontro di disegno dal vivo abbinato alla degustazione di un calice di vino. Anche in questo caso, è necessario prenotare al numero 3496761649.

La 5a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.