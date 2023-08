Borgo delle Meraviglie, oggi laboratorio per bimbi per esplorare il mondo del legno

Una nuova avventura creativa aspetta i bambini nel Borgo delle Meraviglie, nel centro storico di Bisceglie, oggi, martedì 8 agosto.

I piccoli artisti avranno l’opportunità di esplorare il magico mondo del legno e del disegno in un workshop a cura di Annalisa la Forgia, pensato appositamente per loro e per dare vita alle loro fantastiche idee.

Età consigliata: 6-11 anni. Evento con prenotazione obbligatoria: 3481353051.

La 4a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.