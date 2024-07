Borgo delle Meraviglie, nuovo incontro dedicato alla storia di Bisceglie e alle sue difese

Dopo il successo della scorsa domenica, tornano nel Borgo delle Meraviglie gli incontri dedicati all’approfondimento della storia della nostra città. Domenica 28 luglio, alle ore 19.30 in Piazza Duomo, Gianfrancesco Todisco, apprezzato storico della Città di Bisceglie e del territorio, interverrà sul tema: “Le difese di Bisceglie: fra muraglie e mappe antiche”. A dialogare con lui Antonio Ciccolella Uva.

Un incontro per parlare delle mura di Bisceglie e delle sue artiglierie, percorrendo con il pubblico un viaggio dal 1500 al 1700, tra relazioni tecniche, chicche storiche, mappe e curiose dichiarazioni dell’epoca. Sarà ovviamente possibile per i partecipanti sfruttare questa occasione per percorrere via Cardinale Dell’Olio, prima o dopo la conferenza, e visitare le attività commerciali, le botteghe artigiane e artistiche che, in occasione del Borgo delle Meraviglie, hanno riaperto nel centro storico, per far rivivere quella parte della città che in passato ha rappresentato un centro nevralgico di crescita e sviluppo socio-economico.

È possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi e i laboratori del Borgo delle Meraviglie seguendo le pagine social ufficiali dell’iniziativa.

La 5a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.